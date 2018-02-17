РИАМО - 17 фев. Количество пострадавших, провалившихся под лед на Москве-реке в столице увеличилось до четырех, трех мужчин спасли, а девушку ищут водолазы, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ранее дежурный офицер ГУ МЧС России по Москве сообщал, что трех человек, провалившихся под лед, спасли в акватории Москвы-реки в столице.

«Четыре человека (трое мужчин и девушка) катались на снегоходах. Троих мужчин достали спасатели МГПСС из полыни, девушку затянуло под лед. Происшествие произошло вне зоны ответственности: 6,5 километров от станции «Рублево», 30 метров от берега», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчины живы и переданы бригаде скорой помощи. На поиск девушки выехала дежурная смена водолазов МГПСС.