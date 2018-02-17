РИАМО - 17 фев. За стоянку автомобилей в зоне платных парковок на улицах столицы не нужно будет платить с 23 по 25 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Традиционно парковка бесплатная по воскресеньям и праздничным дням. Так как праздничный выходной выпадает на пятницу, то в следующую за ней субботу парковка тоже будет бесплатной», - сказал источник агентства в городской администрации в субботу.

Он уточнил, что следующие парковочные каникулы ожидаются в столице к Международному женскому дню, с 8 по 11 марта. При этом 9 марта также считается праздничным выходным, так как в 2018 году на этот день перенесен выходной с 6 января.

По его словам, на городских плоскостных парковках, оборудованных шлагбаумами, во все выходные дни нужно будет заплатить за стоянку плата согласно действующим тарифам.