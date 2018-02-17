РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Дети в субботу поиграли в футбол на фестивале «Спорт в каждый двор» в подмосковных Люберцах, по итогам проведенного турнира выбрали лучшего бомбардира и вратаря, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Сегодня на дворовой площадке по адресу: Люберцы, улица Шоссейная, дом №5, корпус 2, состоялся физкультурно-спортивный праздник в рамках программы «Спорт в каждый двор». Дети поиграли в футбол и выявили лучшего бомбардира и лучшего вратаря», - сказал Ружицкий.

Также дети и их родители приняли участие в «Веселых стартах», посоревновались в перетягивании каната, снежных баталиях. Для них провели спортивные мастер-классы.

Все участники получили подарки от комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы.

Проект «Спорт – в каждый двор» стартовал в Люберцах 1 июня 2017 года. Каждые две недели в его рамках проводят спортивные праздники на всей территории муниципалитета. Главной идеей проекта является привлечение жителей к занятию спортом и пропаганда здорового образа жизни.