РИАМО - 17 фев. Труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти нашли в подмосковном Фрязине, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Шестнадцатого февраля в 23:30 во Фрязине, на улица Ленина, без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-45 лет», - сказал собеседник агентства.

По данному факту следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области проводит проверку, заключил представитель пресс-службы.