РИАМО - 17 фев. Подозреваемую в убийстве женщины в квартире на юге Москвы задержали, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Труп 38-летней безработной женщины с ножевым ранением обнаружили в ванной комнате в доме на юге Москвы 15 февраля. Тело направили на медэкспертизу. По данному факту проводилась доследственная проверка.

«Пятнадцатого февраля в 18:30 в указанной квартире сотрудниками полиции задержана безработная женщина 1989 года рождения, которая изобличена в том, что в 17:20 после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникших неприязненных отношений ножом причинила колото-резаное ранение собутыльнице, от которого она скончалась на месте», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».