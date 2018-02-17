РИАМО - 17 фев. Команда олимпийских атлетов из России по хоккею обыграла сборную США со счетом 4:0 в заключительном матче группового раунда Олимпийских игр в Пхенчхане и пробилась в четвертьфинал турнира, сообщает ТАСС.

«Шайбы забросили Николай Прохоркин (8-я и 23-я минуты) и Илья Ковальчук (40, 41)», - говорится в сообщении.

Ранее россияне уступили словакам (2:3) и победили словенцев (8:2).

В параллельном матче группы В словаки сыграли вничью со словенцами в основное время (2:2), что позволило россиянам выйти на чистое первое место в квартете.

В плей-офф выходят все участники группового раунда. Для определения пар все команды будут ранжированы с первого по двенадцатое место с учетом позиции по итогам группового этапа, набранных очков, разницы заброшенных и пропущенных шайб, наибольшего количества шайб и места в рейтинге Международной федерации хоккея соответственно.

Первые четыре команды (победители групп и лучшая из команд, занявших второе место) начнут плей-офф с четвертьфинала. Остальные примут участие в матчах 1/8 финала. Россияне заняли первое место в группе и продолжат выступление с четвертьфинала. Потенциальные соперники сборной России определятся по завершении всех игр группового раунда.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».