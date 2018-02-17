РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ ) - 17 фев. Мини-футбольный клуб «Спартак» из подмосковных Люберец 16 февраля сыграл вничью с «Волгой» из Саратова, счет матча составил 3:3, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В матче 19 тура Высшей лиги мини-футбольный клуб «Спартак» из Люберец сыграл вничью с саратовской «Волгой». Счет матча - 3:3. На матч спартаковцы вышли в заметно усеченном составе. Причиной стал полуфинальный матч чемпионата Москвы нашего фарм-клуба, на который тренеры приняли решение делегировать нескольких игроков основы», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что уже к 17 минуте игры «Спартак» дважды забил голы. Во втором тайме дважды забили противники. Потом «Спартак» забил третий гол, но за пять минут до конца матча игрок «Волги» забил гол в ворота.

Глава горокруга пожелал «Спартаку» не сдаваться и побеждать во всех играх.