РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Подольский городской центр социальной помощи семье и детям в субботу провел праздник Масленицы для многодетных и малообеспеченных семей горокруга, в нем приняло участие около 200 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница центра.

«Около 200 детей и взрослых приняло участие в проводах Масленицы, организованных Подольским городским центром социальной помощи семье и детям и школой социальной анимации «Про людей». Праздник прошел в сквере на улице Чистова, у дома №4. Победители игр получили сладкие призы, блины со сметаной и медом, сладкий чай с лимоном. В конце праздника всем раздали пакеты с хурмой», - сказала сотрудник.

К празднику дети-волонтеры начали готовиться заранее. На репетициях они узнали, как на Руси праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай.

На празднике волонтеры вместе с гостями водили хоровод вокруг чучела Масленицы, пели русские народные песни, частушки, играли в «Дартс», «городишки», перетягивали канат. Всех веселили скоморохи. В заключение праздника все с восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы.