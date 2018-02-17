РИАМО - 17 фев. В 48 парках Московской области, в музеях и библиотеках проходят масленичные гуляния в субботу, все желающие могут попробовать блины, поучаствовать в битве за снежную крепость или посмотреть на сжигание традиционного праздничного чучела, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Масленичные гуляния развернуты в 48 парках Подмосковья, празднования проходят также в государственных музеях и библиотеках. Более 70 мероприятий в исконно русских традициях рассчитаны на взрослых и детей», - говорится в сообщении.

В субботу самое масштабное веселье проходит в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» (Истра), оригинальные программы подготовили также Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово» и музей-заповедник «Зарайский кремль».

В парке «Покровский» города Хотьково Сергиево-Посадского района провели игру в керлинг по-русски и праздничная ярмарка, где все желающие могли попробовать масленичные блины, изготовленные по разным рецептам. В парке Реутова проводят анимационно-развлекательную и концертную программу «МатрешкаFEST».

«18 февраля на самые яркие проводы Масленицы приглашает музей-заповедник Александра Пушкина в Захарово. По традиции, на поляне у усадьбы в Одинцовском районе располагается главная праздничная площадка в Московской области», - уточняется в аккаунте.

Продюсером шоу в этом году выступает заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда. Там на Масленицу устроят битву за снежный городок, хороводы со скоморохами, катание с горок, масленичные столбы, задуманы «Блинный квест» и экскурсия «Традиции и обычаи проведения Масленицы на Руси». Завершится день сжиганием чучела Масленицы.