РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В различных микрорайонах подмосковного Подольска в субботу открылись масленичные гуляния, все желающие могут постить концерт, попробовать блины и покататься на квадроциклах, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов масленичных гуляний.

«Сегодня по всему городскому округу Подольск проходят масленичные гуляния для жителей. Так, в микрорайоне Шепчинки центр по работе с детьми, подростками и молодежью, структурное подразделение Дворца творчества молодежи, с 12:00 проводит масленичные гуляния для жителей данного микрорайона. Помимо этого учреждения по работе с молодежью устраивают праздничные мероприятия практически во всех микрорайонах округа», - сказал собеседник.

В микрорайоне Шепчинки в рамках празднования Масленицы все желающие могли принять участие в различных конкурсах, посмотреть праздничный концерт, а также бесплатно попробовать блины, покататься на квадроциклах клуба «Bizon» и многое другое. Праздник проходил до 15:00.

Масленичные гуляния в Подольске будут проходить и 18 февраля. Главные мероприятия пройдут в парке культуры и отдыха имени Талалихина, в усадьбе «Ивановское», а также впервые пройдут на новой кроссовой трассе мотошколы клуба «Moto-Vista» в микрорайоне Лаговский рядом с деревней Коледино и торговыми рядами клуба «Птичка».

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Во время Сырной седмицы по церковному уставу не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов и яиц.