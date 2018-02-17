РИАМО - 17 фев. Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаным ранением в квартире дома на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

По его словам, 16 февраля в 20:21 на службу «02» от женщины 1930 года рождения, проживающей по адресу: бульвар Яна Райниса, 39, поступило сообщение о том, что она не может войти в квартиру, дверь закрыта изнутри.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции после вскрытия входной двери указанной квартиры с колото-резаным ранением на кухне обнаружен труп мужчины 1958 года рождения, проживающего там же, смерть которого наступила около семи часов назад», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что труп направлен в танатологическое отделение (морг) №5. По данному факту следователи проводят проверку.