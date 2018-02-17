РИАМО - 17 фев. В столице планируют построить около 50 новых станций метрополитена в течение ближайших трех лет, на эти цели предусмотрено порядка 500 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

«Финансирование ежегодное порядка 150-170 миллиардов рублей. На ближайшие три года у нас данная сумма есть в бюджете, это порядка 500 миллиардов рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в 2018-2021 году в Москве планируется построить порядка 50 новых станций.

«Только в этом году мы планируем открыть не менее 21 новой станции. Также за три года планируем завершить основные работы по проекту Большой кольцевой линии Московского метрополитена», - добавил заммэра.

Он также сообщил, что при строительстве новых станций в Москве закладывают возможность продления линий метро.