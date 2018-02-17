РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. С 17 февраля по 12 марта члены участковых избирательных комиссий (УИК) подмосковного Подольска будут ходить по квартирам и домам городского округа и разъяснять, как можно оформить заявление на голосование по месту пребывания в день выборов президента РФ, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Тем, кто не сможет проголосовать по месту прописки, можно проголосовать по месту фактического проживания, просто написав заявление в пункте приема заявлений, которые открылись по шести адресам в округе. Они будут работать до 12 марта.

«С 17 февраля по 12 марта 2018 года в рамках подготовки к выборам президента Российской Федерации члены участковых избирательных комиссий будут информировать избирателей о порядке голосования на выборах президента по месту нахождения. Для этого они должны обойти все дома и квартиры города и разъяснить, как избиратели могут оформить заявки. Их можно узнать по жилетам, шарфам и пакетам с символикой выборов», - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации горокруга попросили оказывать содействие членам УИК при обходе домов. Мероприятие проводится на основании Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года №19-ФЗ.

Пункты приема заявлений находятся по следующим адресам: улица Северная, дом №4/14; улица Багратиона, дом №21; улица Юных Ленинцев, дом №78А; улица Кирова, дом №4; в микрорайоне Климовск по улице Ленина, в доме №5, и в микрорайоне Львовский по улице Красная, дом №2А.

Помимо этого, подать заявление о выборе избирательного участка можно и в МФЦ по адресам: улица Кирова, дом №39; улица Высотная, дом №6; микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом №3; микрорайон Львовский, улица Красная, дом №2А; поселок Быково, улица Центральная, дом №5А и в деревне Федюково, улица Строителей, дом №1.

Период агитации в СМИ кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах президента РФ, стартует 17 февраля. ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней. Агитационные мероприятия завершатся 17 марта в день тишины. Эфирное время между кандидатами распределит Центральная избирательная комиссия на жеребьевке 13 февраля.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

Все вопросы, связанные с выборами, можно задать по телефону горячей линии, организованной ЦИК РФ: 8-800-707-2018.