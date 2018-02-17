РИАМО - 17 фев. Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков прокомментировал выход своих подопечных в полуфинал Олимпийских игр, он назвал событие историческим, сообщает Газета.ru.

«Канада и Америка – ведущие державы в мировом женском хоккее. Мы только приближаемся к ним. Что касается Финляндии, то их тяжело, но можно обыгрывать. Когда проиграли Америке – в прессе никто не вспомнил, что это впервые произошло с таким счетом. <…> Счет по шайбам 1:15 после предварительного раунда – это, конечно, неприятно. Но тому, кто освещает женский хоккей, нужно сначала заглянуть в историю и посмотреть, какие раньше были счета», - сказал Чистяков.

Он отметил, что в субботу была хорошая победа сборной России.

«Я не побоюсь ее назвать исторической. Мы впервые попали в полуфинал. Настраивались, готовились к этой игре, разбирали соперника», - уточнил тренер.

Он добавил, что достигать положительного результата всегда приятно.

Ранее женская команда олимпийских атлетов из России по хоккею победила сборную Швейцарии со счетом 6:2 в четвертьфинале зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и вышла в полуфинал.