РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. ДТП с двумя рейсовыми автобусами произошло на улице Стекольникова в подмосковном Подольске, образовалась пробка, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«В центре Подольске в субботу около часа дня на улице Стекольникова, возле дома №2, по направлению к Центральному рынку столкнулись два рейсовых автобуса автоколонны 1799, следующих по маршруту №3. Повреждения были незначительными, пассажиры не пострадали», - сказал собеседник.

По его словам, сначала образовалась пробка, но вскоре автобусы убрали с дороги, и проезд для автотранспорта открыли.