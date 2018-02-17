РИАМО - 17 фев. Все строительные работы на столичном стадионе «Динамо» планируют завершить к концу апреля, а к началу лета полностью завершить и благоустройство, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Работы идут хорошими темпами, 2100 человек работают в круглосуточном режиме, фактически полноценные две смены. Настроены к концу апреля закончить строительные работы», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на поле стадиона уже есть натуральный газон. Также ведутся работы по благоустройству территории вокруг «Динамо».

Как отметил заммэра, стоит задача к началу лета полностью закончить и стадион, и благоустройство.

«Динамо» закрыли на реконструкцию в 2008 году. После завершения работ стадион объединит футбольную арену на 26 тысяч мест и универсальный спортивный зал, где можно будет играть в хоккей, баскетбол или проводить концерты. Его площадь – 206 тысяч квадратных метров.