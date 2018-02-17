РИАМО – 17 фев. Российский шорт-трекист Семен Елистратов вышел в полуфинал Олимпийских игр-2018 на дистанции 1000 метров, сообщает Газета.ru.

«Российский спортсмен финишировал первым в своем четвертьфинальном забеге с результатом 1 минута 23,893 секунды», - говорится в сообщении.

10 февраля Елистратов завоевал бронзовую медаль Олимпиады на дистанции 1500 метров. Данная награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на ОИ-2018.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».