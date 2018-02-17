РИАМО - 17 фев. Неизвестный ограбил инкассаторский автомобиль в центре столицы, он украл из транспорта 4 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 16 февраля в 00:21 на службу «02» поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Золоторожский Вал, дом 38, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 февраля в 21:00 после инкассации терминала, расположенного в помещении ООО по указанному адресу, неизвестный из инкассаторского автомобиля совершил кражу 4 миллионов рублей и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».