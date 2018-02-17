РИАМО - 17 фев. В четверг, 22 февраля, в Москве температура может опуститься до минус 23 градусов, ночь станет самой холодной с начала зимы, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».

«Самые холодные дни ожидаются в среду и четверг. В среду температура ночью опустится до минус 13-18 градусов, в четверг минус 15-20, местами 23 градуса. Днем минус 7-12 градусов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, немного потеплеет к 23 февраля, но на весеннюю погоду рассчитывать пока не стоит.