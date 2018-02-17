РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 фев. В спортивной школе олимпийского резерва «Белка» городского округа Котельники в субботу прошли масленичные мероприятия, во время которых дети с ограниченными возможностями покатались на собачьих упряжках, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Масленичные гуляния проходят в Котельниках всю неделю, с 12 февраля. В гуляниях спецшколы «Белка» приняли участие около 100 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся иппотерапией.

«В этом году Масленица получилась особенной. Мы пригласили наших друзей из команды «Доброе Дело» покатать ребят на собачьих упряжках. И это вызвало настоящий восторг и бурю эмоций! Чудесные хаски и овчарки очаровали наших воспитанников. Праздник действительно удался!», - сказала директор СШОР «Белка» Анна Пахомова.

Дети также покатались на лошадях, поучаствовали в различных конкурсах и подвижных играх. Их угостили блинами. Праздник был организован сотрудниками школы «Белка» при поддержке волонтеров местного отделения «Молодая Гвардия Единой России».

«Школа «Белка» – это наша гордость, визитная карточка города. И каждое мероприятие, которое они проводят, тому подтверждение. Идея с собаками, на мой взгляд, великолепная! Я видела счастливые лица детей и их родителей – и это говорит само за себя. Спасибо коллективу школы за ту работу, которую они проводят для особенных ребят. Это крайне важно», - отметила глава Котельников Ирина Польникова.