РИАМО – 17 фев. Избитый артист Андрей Ширман, известный под псевдонимом DJ Smash, поблагодарил подписчиков в социальных сетях за слова поддержки в его адрес.

Инцидент произошел 10 февраля в ночном клубе Перми. Ширман рассказал в своем Instagram, что был избит двумя посетителями – Сергеем Ванкевичем и местным депутатом Александром Телепневым. К записи в соцсети артист прикрепил видеозапись и фото его обидчиков. Сам депутат ранее отрицал факт избиения диджея. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

«Мои Друзья и Подписчики – этот пост посвящен именно вам. Спасибо вам за тысячи писем, теплые слова поддержки, вашу любовь и заботу. Все это помогает мне восстанавливаться, чувствовать себя сильным, а главное, понимать, что история не останется без вашего внимания до конца, зло будет наказано и, надеюсь, ни с кем из нас ничего подобного более не случится», - написал диджей в своем аккаунте в Instagram.

Он также отметил, что идет на поправку. В больнице он останется еще на три недели.

«Увы, все концерты и выступления на ближайший месяц отменены, но у меня уже столько творческих мыслей, что уверен новые треки не за горами!», - сказал артист.

DJ Smash приобрел популярность в 2007 году благодаря дебютному синглу Moscow Never Sleeps.