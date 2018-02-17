РИАМО - 17 фев. В подмосковных Химках начали свою работу рестораны для птиц, торжественное мероприятие по случаю открытия «заведений» для пернатых состоялось в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«На территории парка открылось порядка десяти ресторанов для пернатых, среди которых: «Винный Базар», café lab Groot, Праймбиф Бар, «Тажин», «Птицы и Пчелы» и другие известные заведения столицы. Все блюда, которые вошли в состав меню, имеют не только экологичный и обогащенный витаминами состав, но и оригинальное исполнение», - говорится в сообщении.

Более десятка различных кормушек оформлены в виде ресторанов. В меню вошли бургер из семечек с салом, салаты из сушеных ягод, зерновые снеки и другие не менее питательные лакомства, необходимые птицам в зимнее время года.

Всероссийская акция «Покормите птиц зимой» проводится с 2002 года и ежегодно становится не только экологическим мероприятием, но и ярким культурным событием в Московской области.

В городском округе Химки акцию активно поддерживают школы и детские сады. Сотрудники образовательных учреждений совместно с детьми занимаются изготовлением кормушек и их размещением, заготовкой кормов, регулярно наблюдают за птицами и подкармливают их.