РИАМО - 17 фев. Именное красное знамя вручили Балашихинскому отделению общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ, торжественная церемония прошла в школе № 26, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Торжественная церемония вручения именного красного знамени прошла в школе № 26 микрорайона Авиаторов Балашихи. В ней приняли участие офицеры и ветераны Вооруженных сил России, представители администрации городского округа, депутаты. Всего мероприятие посетили около 500 человек», - говорится в сообщении.

Председатель комитета Московского областного регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Виктор Рень отметил, что в комитете приняли решение награждать отделения такими именными знаменами.

«Здесь четко написано – Балашихинскому местному отделению за высокие показатели. Это очень важно. Это поддерживает моральный дух членов ветеранской организации», - добавил Рень.

Он пояснил, что красный цвет знамени был выбран потому, что члены ветеранских организации начинали свою службу в вооруженных силах в советские годы под красным знаменем.

От имени главы Балашихи Сергея Юрова гостей поприветствовал первый заместитель главы администрации городского округа Алексей Коваль.

«От имени главы Балашихи Сергея Юрова я рад приветствовать вас на балашихинской земле. Сегодня особенный день для Балашихинского отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил – передача именного красного знамени – это символ доблести, чести, победы. Особенно символично, что это проходит в преддверии Дня защитника Отечества и столетия Красной армии. Это значимый день для нашего города», - отметил Коваль.

Именное красное знамя принимал председатель комитета Балашихинского местного отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Максим Егоров.

В ходе церемонии около 20 человек наградили памятной юбилейной медалью «80 лет беспосадочного перелета экипажа Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку». Одну медаль передали главе Балашихи Сергею Юрову. Завершилось мероприятие концертом, в котором приняли участие детские творческие коллективы городского округа.

Балашихинское отделение общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации было создано в 2013 году. В нем состоит более 50 человек.