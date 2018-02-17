РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В подмосковном Подольске 3 марта пройдет первая бесплатная ярмарка, на мероприятии все желающие могут обменяться ненужными вещами, сообщается в группе «Фримаркет Подольск/Бесплатная ярмарка» в соцсети «ВКонтакте».

«Бесплатная ярмарка свободного обмена ресурсами «Фримаркет» пройдет 3 марта, в субботу, с 11:00 до 15:30 в пространстве танцевальной школы «Танцующий город (Dancing-City) loft» по адресу: Подольск, улица 43-й Армии, дом №15», - говорится в сообщении.



Фримаркет - это бесплатная ярмарка свободного обмена ресурсами. Каждый приносит то, чем хотел бы поделиться, и забирает то, что принесли другие, и все это бесплатно. Основная идея фримаркета, международного движения Really Really Freemarket, - это сокращение потребления, разумное использование вещей и бережное отношение к ресурсам Земли, продление жизни хороших вещей путем безденежной передачи их в добрые руки для многократного использования.



На бесплатную ярмарку можно приносить одежду для детей и взрослых, в том числе верхнюю, свитера, варежки, шапки, майки, шарфы, джинсы, обувь и остальную одежду. Также декор для дома и посуду (кружки, картины, статуэтки, рамки для фотографий, свечи, шкатулки и тому подобное), бижутерию (подвески, брелоки, броши, очки серьги, кольца, духи), игрушки для детишек, шампуни, лекарства, витамины, но только в закрытой упаковке.

Также на фримаркете можно обменять материалы для хенд-мейда, книги, продукты в целой упаковке (кофе, чай в пакетиках). Вещи должны быть в хорошем состоянии, чистые. На ярмарку не нужно приносить откровенный мусор, грязные и рваные вещи.

Все вещи в хорошем состоянии, которые останутся невостребованными в ходе мероприятия, отправятся на благотворительные нужды.



Площадку для ярмарки начнут украшать с 09:30, поэтому если кто-то хочет только отдать вещи, можно принести их к этому времени. Также две недели до мероприятия один из организаторов будет на связи, ей можно позвонить по телефону: 8 (968) 387-05-50 и заранее привезти вещи.