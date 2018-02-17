РИАМО - 17 фев. Полицейские на востоке Москвы задержали бухгалтера, который перевел со счета фирмы, где он работает, на свой счет 5,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 16 февраля в 17:58 на службу «02» от главного бухгалтера ООО поступило сообщение о краже по адресу: Щелковское шоссе, дом 100, корпус 5.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что бухгалтер указанного ООО не позднее 16 февраля перевел с банковского счета фирмы на свой банковский счет 5,8 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 16 февраля в 18:11 в помещении ООО на Щелковском шоссе подозреваемого задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил представитель пресс-службы.