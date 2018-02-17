РИАМО - 17 фев. На некоторых территориях Восточного, Северо-Восточного и Северо-Западного округов Москвы усилена работа по очистке от снега дворовых территорий, отстающие управы ждут дисциплинарные взыскания, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Там в работах задействованы силы не только ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги» округов, но и инженерных компаний города», - сказал Бирюков.

По его словам, сейчас идет достаточно жесткая, принципиальная оценка работы руководителей ГБУ «Жилищник», районных управ, префектур.

«В случае невыполнения ими своих служебных обязанностей последуют кадровые решения и дисциплинарные взыскания», - заявил заммэра.

Всего с улиц Москвы с начала февраля убрали 20 миллионов кубометров снега.