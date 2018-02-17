РИАМО - 17 фев. В столице с начала февраля выпало около 70 сантиметров снега при месячной норме 36 сантиметров, с улиц города в феврале убрали 20 миллионов кубометров снега, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Помимо 47 сантиметров снега, которые выпали 3-4 февраля, мы получили еще примерно около 20 сантиметров. А при годовой норме снега примерно 1,5 метра в Москве на сегодняшний день выпало порядка 1,9 метров», - отметил Бирюков.

Он уточнил, все столичные дороги почищены, любая городская магистраль свободно пропускает транспорт.

«Вместе с тем снег продолжает идти, мы ждем до понедельника еще сантиметров 6-7, а в отдельных местах - до 10 сантиметров, поэтому работы по уборке останавливать нельзя», - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что в данный момент на столичных улицах и дорогах работает около 14,5 тысяч единиц техники. Ежедневно из Москвы вывозится до 1,5 миллионов кубометров снега.

Он отметил, что мэр столицы Сергей Собянин лично руководит организацией работ, связанных с очисткой от снега городских улиц и дорог.

Бирюков напомнил, что зимой 2012-2013 годов с улиц Москвы вывезли около 30 миллионов кубометров снега.

«Уже на сегодняшний день почти столько же вывезено снега только в одном феврале - около 20 миллионов кубометров», - заключил заммэра.