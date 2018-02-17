РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. На территории завода ПЭМЗ в подмосковном Подольске в тестовом режиме начал работать первый батутный клуб, сообщается в группе «Батут в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«В эти выходные 17 и 18 февраля с 10:00 до 20:00 открываем двери нового батутного клуба в Подольске. Пока не хватает уюта (шкафчиков в раздевалках, диванов для ожидающих и другой мебели, но многих это не смущает и они просят нас разрешить попрыгать. Для первооткрывателей час занятий с тренером будет стоить 400 рублей», - говорится в сообщении.

Новичков ожидает посвящение в батутисты. Посещение только по предварительной записи, количество мест ограничено.

Батутный клуб находится на улице Большая Серпуховская, дом № 43 (на территории завода ПЭМЗ). Клуб работает без предоплат, расчеты в батутном центре в день посещения непосредственно с сотрудником батутного клуба.