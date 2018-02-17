РИАМО - 17 фев. Точность исполнения расписания поездов в Московском метрополитене в 2017 году составила 99,9%, что многократно опережает показатели в метро Нью-Йорка и Токио, сообщил журналистам в субботу руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Московской метрополитен является самым надежным среди всех метрополитенов мира. Точность исполнения расписания в 2017 году составляет 99,9%, что лучше показателей метрополитенов таких городов мира, как Токио и Нью-Йорк», - сказал Ликсутов.

Каждый день по 14 линиям московской подземки пропускается более 10,6 тысяч поездов. Интервал движения поездов составляет 90 секунд. За сутки столичное метро перевозит в среднем порядка 9 миллионов пассажиров.