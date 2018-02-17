РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Администрация подмосковного Подольска планирует снести самовольно построенные гаражи по 17 адресам, в том числе в микрорайоне Климовск и деревне Федюково, владельцев гаражей просят предоставить на них документы, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«Согласно постановлениям администрации городского округа Подольск приняты решения о сносе самовольных построек по 17 адресам. Владельцам, имеющим правоустанавливающие документы на данные объекты, необходимо их представить в комитет по строительству и архитектуре в приемные дни в понедельник и среду по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4, кабинет №336, контактный телефон для справок: 8 (4967) 63-27-56», - говорится в сообщении.

Гаражи и постройки снесут в Подольске на улице Дорохова, у домов №№10 и 10а (улица Сосновая, торец дома №10); улице Свердлова, во дворе дома №50; улице Ульяновых, дом №27; улице Багратиона, дом №24, у ЦТП-15; улице Дорохова, дом №11а (за зданием школы №13); улице Курчатова, у дома №3; улице Рабочая, у дома №9; улице Кирова, у дома №7; улице Батырева, у дома №7; улице Народная, у дома №27; улице Курчатова, у дома №8/3; улице Чайковского, у дома №50; на бульваре 65-летия Победы, у дома №8; у стеллы на пересечении Цементного проезда и проспекта Юных Ленинцев.

Также снос планируется в микрорайоне Климовск, улица Молодежная, у дома №2; улица Симферопольская, у дома №15, и в деревне Федюково на улице Спортивная.