РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей подмосковного Подольска на трезвость во время гуляний на Масленицу для предупреждения дорожных аварий, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«В целях предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей в предстоящие выходные на территории городского округа Подольск сотрудники ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», - говорится в сообщении.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет. Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже лишен ранее права управления, то его привлекут к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения. Если кому-то стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, нужно сообщить о данном факте в дежурную часть по телефонам: 8 (4967) 68-16-15, 54-66-38.