РИАМО - 17 фев. Столичные следователи во время судебно-медицинских экспертиз не выявили какого-либо травмирования или переохлаждения у погибшей трехлетней девочки в детском саду в ТиНАО столицы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и статьей 293 УК РФ (халатность), в связи со смертью трехлетней девочки в детском саду в новой Москве. В рамках всестороннего и объективного расследования следователи установили все обстоятельства происшествия.

«Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка – сердечная дисфункция», - говорится в сообщении.

Распространенные в СМИ сведения о том, что ребенок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли.

«В ходе проведения неотложных следственных действий и допросов сотрудников и руководства детского сада установлено, что прогулка детей производилась в соответствии с предусмотренными нормами», - отмечается в материале.

После того, как у девочки произошел приступ, ее незамедлительно переместили в помещение, где также присутствовала медсестра, и весь персонал ожидал прибытия скорой помощи. Во время ожидания ребенку оказывалась первая помощь.

В настоящее время следователи получают все данные о состоянии здоровья погибшей девочки. Проверяется соответствие действий сотрудников детского сада соответствующим нормам, предусмотренных для дошкольных учреждений.