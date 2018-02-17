РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу торжественно открыл музей спорта в детском саду «Самолетик», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня мы открываем замечательный музей спорта в детсаду «Самолетик». Надеюсь, что дети будут сюда ходить, вдохновляться. Потом станут олимпийскими чемпионами», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что в музее собраны фотографии спортсменов – российских и СССР. Также в музее разместили дипломы и кубки воспитанников за победы в спортивных конкурсах. В музее будут проводить занятия по истории спорта.

Также глава попробовал блины, которые испекли в детском саду. Во время масленичных гуляний аниматоры провели игры и конкурсы для детей.