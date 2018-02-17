РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Открытые XIX традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова пройдут в поселке Дубровицы подмосковного Подольска 23 февраля, говорится в сообщении комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга.

«В поселке Дубровицы 23 февраля пройдут открытые XIX традиционные соревнования по лыжным гонкам памяти Героя России Александра Монетова. Также в этот день состоятся состязания по лыжным гонкам в рамках II комплексной спартакиады по месту жительства, спартакиады трудовых коллективов и универсиады студентов горокруга Подольск», - говорится в сообщении.

Место проведения спортивного мероприятия - лыжный стадион «Дубровицы». Старт намечен на 10:30.

Участники могут зарегистрироваться до 21 февраля 2018 года в МБУ ДО «СДЮШОР по лыжным гонкам» в поселке Дубровицы, дом №50. Телефон - 8 (496) 765-16-78, e-mail: school-ski@mail.ru. Проезд автобусами №65, 417 и маршрутным такси №65.

Александр Монетов родился 30 августа 1972 года в поселке Дубровицы (городской округ Подольск). Службу в органах внутренних дел начал с сентября 1993 года. 24 июня 1995 года в поселке Новом принимал участие в ликвидации террористов Дудаева. Погиб при выполнении служебного долга. Указом президента РФ от 12 мая 1996 года лейтенанту милиции Монетову присвоено звание Героя Российской Федерации.