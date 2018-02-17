РИАМО - 17 фев. Власти Москвы планируют реконструировать несколько крупных развязок МКАД в ближайшие годы и построить дублеры МКАД на отдельных участках, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ближайшие годы планируется провести реконструкцию ряда развязок на МКАД. Уже начались работы на пересечении Кольцевой автодороги с Бесединским шоссе, кроме этого планируется обновить развязки на пересечении с Осташковским и Алтуфьевским шоссе», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, планируется также модернизировать пересечение МКАД с улицами Свободы, Поляны, Липецкой, Капотня и Верхние поля.

«Кроме развязок также планируется построить дублеры Кольцевой автодороги на отдельных участках», - добавил заммэра.

Планируется обновить дорожную сеть на участке МКАД от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе, от Ленинградского до Дмитровского и от Осташковского до Ярославского шоссе.

«Напомню, что на первом этапе реконструкции МКАД, который завершился в прошлом году, было модернизировано 14 развязок с крупными вылетными магистралями. Это позволило разгрузить наиболее проблемные участки трасс на четверть», - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что финансирование на проведение этих работ включено в Адресную инвестиционную программу столицы.