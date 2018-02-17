РИАМО – 17 фев. МЧС проводит перегруппировку спасателей, задействованных в масштабной поисковой операции на месте падения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, сообщает ТАСС.

«Проводим перегруппировку сил и средств. Поисковые мероприятия продолжаем, (продолжаем – ред.) и выполнение всего комплекса задач, которые решает система МЧС России и другие службы, работающие в режиме чрезвычайной ситуации», - сказал глава МЧС России Владимир Пучков в ходе селекторного совещания.

Он также поручил подготовить предложения по транспортировке погибших к местам захоронения.

«Приоритет нашей работы – оказание адресной помощи и поддержки каждой семье. Осуществляйте мероприятия на местах с привлечением специалистов соцзащиты, Роструда и комплексных медицинских бригад», - сказал Пучков.

К настоящему времени зона поиска составляет 50 гектаров, обнаружено более 4770 обломков самолета. Все они доставлены в ЛИИ имени Громова для проведения экспертизы МАК.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» выполнял рейс №703 Москва – Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто из них не выжил. На месте катастрофы работают спасательные отряды МЧС, следователи, криминалисты и региональные власти.