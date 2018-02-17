РИАМО - 17 фев. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на 18 февраля из-за снега, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности объявили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

В Московском регионе 18 февраля будет облачно, ожидается снег. Ветер будет дуть юго-восточного и восточного направления со скоростью 2-8 метров в секунду. Температура в Москве и Подмосковье в течение суток составит от минус 7 до минус 1 градуса.

Синоптики не прогнозируют аномальных снегопадов в ближайшие дни в Москве и Подмосковье, в регионе будет идти небольшой снег. В воскресенье ожидается до 2,8 миллиметра осадков, в понедельник – около 2,2 миллиметра, что в сумме едва составляет 14% всей месячной нормы.