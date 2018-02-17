РИАМО - 17 фев. В подмосковном Клину сотрудники полиции изъяли у 27-летней пассажирки автобуса более 200 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на 108-м километре автодороги М-10 «Россия» по подозрению в перевозке наркотических средств был остановлен автобус Mercedes. В качестве пассажира в нем передвигалась 27-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, у которой был обнаружен и изъят пакет с неизвестным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством амфетамином общей массой более 200 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.