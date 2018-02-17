РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. Мемориальную доску в честь заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона мира по мотокроссу Виктора Арбекова откроют в подмосковном Подольске 18 февраля перед началом гонок на спортинвых мотоциклах для детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Подольск.

«В воскресенье 18 февраля в 10:00 начнется торжественная церемония по открытию мемориальной доски в честь заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР, чемпиона мира по мотокроссу Виктора Арбекова. Доску установят на фасаде здания ПОУ »Подольская школа РО ДОСААФ России МО« по адресу: Подольск, Рязановское шоссе, дом № 11», - говорится в сообщении.

После открытия мемориальной доски в 11:00 состоятся гонки на спортивных мотоциклах, посвященные памяти первого советского чемпиона мира в этой дисциплине Арбекова. Они пройдут на трассе в районе села Покров в Подольске. Мотокросс будет проходить на трассе мотошколы, также носящей имя Арбекова.

Желающие смогут состязаться в нескольких классах, результаты определят по сумме двух заездов. В турнире смогут принять участие дети и взрослые, а также ветераны мотокросса старше 45 лет.

Первый в истории нашей страны чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков родился 8 марта 1942 года в Подольске. За руль мотоцикла он сел в возрасте 10 лет. Уже в 17-летнем возрасте он выиграл первенство СССР среди юношей.