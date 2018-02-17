РИАМО - 17 фев. В аэропортах московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в субботу задержали и отменили 29 рейсов, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса. В «Домодедове» десять рейсов задержали, еще 12 отменили. В аэропорту «Шереметьево» задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Облачно и небольшой снег ожидается в Московском регионе в субботу, температура воздуха поднимется до минус 1 градуса. За минувшие сутки выпало почти 2 миллиметра осадков, что составляет порядка 5% от месячной нормы.