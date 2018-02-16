Салют в честь Дня защитника Отечества запустят 23 февраля на 16-ти точках города, вечернее небо столицы озарят купола из красных, белых и зеленых искр. Пиротехническое зрелище можно будет наблюдать с 21:00. Шоу продлится около 10 минут. За это время 74 салютные установки выстрелят в небо порядка 10 тысяч раз. Где можно будет посмотреть салют 23 февраля 2018 года в Москве, смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).