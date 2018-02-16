РИАМО - 16 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан 19 февраля в подмосковном Электрогорске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В понедельник, 19 февраля, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Электрогорск состоится прием граждан», - говорится в сообщении.

В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством № 12 Главгосстройнадзора Московской области.

По данным пресс-службы, прием граждан пройдет с 10:00 до 13:00 часов без предварительной записи по адресу: городской округ Электрогорск, улица Кржижановского, дом 12, корпус 2, первый этаж.