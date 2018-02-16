РИАМО - 16 фев. Рузский городской округ был сформирован для консолидации бюджетных, управленческих, инвестиционных ресурсов и полномочий, а также для сокращения дублирующихся расходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава Рузского округа Максим Тарханов выступил перед жителями с отчетом о деятельности администрации округа в 2017 году и планах на 2018 год. Мероприятие посетили около 1 тысячи человек. По словам главы округа, именно в 2017 году был завершен непростой процесс формирования Рузского района в Рузский городской округ.

«Напомню, что целью реформы была консолидация имеющихся у нас, но разрозненных бюджетных, управленческих, инвестиционных ресурсов и полномочий, а также одновременное сокращение дублирующихся расходов с целью более эффективного решения задач развития муниципального образования, вхождения в областные и федеральные программы», - сказал Тарханов.

Сейчас все организационно-управленческие задачи решены: сформированы и работают органы власти округа, штатная численность сотрудников приведена к нормативной и составляет 162 единицы (было 223); утвержден и зарегистрирован устав, утвержден бюджет округа на 2018 год в объеме 1,87 миллиарда рублей; сформированы единые на весь округ муниципальные бюджетные учреждения по благоустройству, культуре, спорту.

«Работают территориальные управления на местах, осуществляющие постоянное взаимодействие с жителями»,- добавил Тарханов.