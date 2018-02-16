РИАМО - 16 фев. В подмосковном Домодедове прошел митинг в рамках партийного проекта «Историческая память», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявший свой долг за пределами Отечества, сообщается в группе партим «Единая Россия» в округе в соцсети «ВКонтакте».

«На митинг пришли члены, сторонники партии, чтобы вспомнить солдат, погибших в боевых действиях за пределами страны. Единороссы прошли по аллее Славы и возложили цветы к Обелиску Славы, к Памятнику воинам, погибшим в локальных воинах, а также к барельефам героям Советского Союза и Полным Кавалерам Ордена Славы», - говорится в сообщении.

День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается в России с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.