РИАМО - 16 фев. Более 700 участников соберет выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2018», которая пройдет в Москве с 28 февраля по 4 марта, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Москвичи и гости столицы вновь имеют замечательную возможность побывать на празднике красоты и народного таланта. В канун Международного женского дня, с 28 февраля по 4 марта 2018 года, в павильоне №2 (залы 4-6) ЦВК «Экспоцентр» пройдет XXIV выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2018», - говорится в сообщении.

В выставке примут участие свыше 700 промыслов, художников и индивидуально работающих мастеров из 35 регионов России. Участники приедут из Архангельской, Вологодской, Кировской, Московской, Нижегородской, Тульской, Ярославской и Пензенской областей и многих других, а также из Дагестана, Чувашии, Татарстана, Бурятии, Якутии.

На выставке можно увидеть и приобрести лучшие изделия народных ремесел и промыслов: лаковую миниатюрную живопись, ручное кружево и вышивку, широко представлена художественная обработка дерева, металла, а также русский фарфор, керамика и фаянс, изделия из стекла, художественное литье, ковка, ювелирные изделия и текстиль для дома, этническая одежда, мозаика и витражи.

«Помимо ярмарки, на выставке действуют рабочие площадки, где будут решаться актуальные вопросы по развитию народных промыслов. Одной из таких площадок станет заседание Экспертного совета комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству», - добавляется в сообщении.

Каждый раз в рамках проекта проводится конкурс. В эти предпраздничные дни в конце зимы, одну из главных номинаций назвали «Цветы весны». Красота цветов воплотится в кружеве и вышивке, росписи и резьбе по дереву, лаковой миниатюре и многих других техниках народных художественных промыслов. Также состоится конкурс по номинации «За лучшее оформление экспозиции».

На выставке, как и всегда, можно познакомиться со всем разнообразием ремесел и промыслов народов России, но «Ладья» не только познавательна, на этом празднике народного искусства каждый может приобрести авторские изделия мастеров и ремесленников.

«Во все дни выставки посетителям представится возможность самим научиться ремеслу, включившись в творческий процесс в «Городе мастеров». На мастер-классах можно будет узнать секреты народного искусства: росписи по ткани, эмали, резьбы по дереву и по кости, плетения из бересты, гончарного дела, изготовления ювелирных изделий, плетения на коклюшках и изготовления глиняной игрушки», - заключается в сообщении.