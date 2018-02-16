РИАМО – 16 фев. В Московском Доме Книги на Новом Арбате прошла презентация детской книги Натальи Преображенской «Мой любимый зоопарк», в которой рассказывается об самых знаменитых и популярных обитателях столичного зоопарка, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Презентация книги приурочена к 154-му дню рождения Московского зоопарка. На мероприятии присутствовали издатель Георгий Гупало, актриса Татьяна Веденеева, а также генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«В книжке рассказывается про самых знаменитых, самых интересных животных Московского зоопарка. Это своего рода путеводитель по зоопарку. Книга очень большая, в ней 96 страниц», - отметил Гупало.

Он добавил, что «Мой любимый зоопарк» - совместное издание Московского зоопарка, издательства Георгия Гупало, а также с продажами, реализацией и распространением книги помогало издательство «Питер».

Он добавил, что «Мой любимый зоопарк» дополнил книжную серию Animal books - проект, созданный совместными усилиями нескольких издательств, которые занимаются реализацией и распространением этих книжек, и Московского зоопарка. Аналогов этой серии за рубежом нет.

«Оформляли эту книжку пять разных художников. И это тоже была очень интересная задача: соединить разные стили, языки, подачу. Мы старались сделать целый ансамбль художников, который бы позволил и показать мастерство каждого, и в то же время сделать произведение цельным», - заметил Гупало.