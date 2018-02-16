РИАМО - 16 фев. Представители участковых избирательных комиссий и МФЦ Жуковского приступили к поквартирному обходу граждан, в рамках которых они рассказывают о предстоящих выборах президента, сообщается на сайте городской администрации.

«Они информируют о предстоящих 18 марта выборах президента РФ, сообщают адреса избирательных участков и разъясняют порядок голосования на дому для тех, кто по состоянию здоровья не сможет самостоятельно прийти на участок», - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты проконсультируют местных жителей о том, как можно принять участие в выборах, находясь в другом городе или стране.

В материале отмечается, что каждый представитель УИК и МФЦ должен быть одет в специальную форму и иметь при себе удостоверение, заверенное печатью и подписью председателя территориальной избирательной комиссии города.

Поквартирные обходы проводятся по всей стране в рамках проекта Центризбиркома РФ «Мобильный избиратель».

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.