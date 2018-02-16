РИАМО - 16 фев. Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства гипермаркета «Касторама» на улице Восточная в подмосковном Одинцове, строительство планируют завершить в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком выступает ООО «Касторама Рус». Гипермаркет строится на средства инвестора. Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2018 года.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж наружных стен, ограждающий конструкций, кладка внутренних стен и перегородок. Строительство в графике», - отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

На площади 19716 квадратных метров разместятся торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения.

В проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан.

На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки более чем на 600 машино-мест.

Строительство гипермаркета «Касторама» с прилегающей парковкой и сопутствующей инфраструктурой началось в Одинцове в третьем квартале 2017 года.