РИАМО - 16 фев. Экономических и иных оснований для полной отмены традиционных сезонных ограничений передвижения грузового автотранспорта по региональным автомобильным дорогам не находят в Подмосковье, однако власти готовы вносить коррективы, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве состоялось заседание Общественного совета, в рамках которого обсуждалось влияние грузоперевозок на экономику региона и качество жизни жителей Подмосковья. Грузоперевозчики выступают за полную отмену традиционных сезонных ограничений передвижения грузового автотранспорта по региональным автомобильным дорогам. В то время как представители дорожной отрасли за их сохранение. По мнению дорожников, данные ограничения на передвижение грузовых транспортных средств позволяют уберечь региональную дорожную сеть от разрушений в период половодья.

«Мы пока не видим экономических и иных оснований для полной отмены запрета. Но мы готовы вносить коррективы в это сезонное правило, если они существенно будут влиять на экономику предприятий и их выплаты в бюджеты разных уровней. Кроме того, это может повлиять и на стабильность заработной платы жителей региона», - отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Принято решение о дальнейшем взаимодействии по этому вопросу рабочей группы Общественного совета и Минтранса региона. По итогам встреч будет подготовлен доклад и направлен в правительство Московской области.

Временные ограничения движения транспортных средств с превышением установленных предельно допустимых нагрузок на их оси, следующих по региональным автомобильным дорогам Московской области, вводятся в регионе каждый год на период половодья.