РИАМО - 16 фев. В рамках фестиваля «Выходи гулять» в подмосковном Долгопрудном состоялось открытие нового парка «Мысово», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Долгопрудный по праву считается одним из самых зеленых городов Подмосковья. И вот 16 февраля состоялось торжественное открытие нового парка «Мысово». Мероприятие прошло в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», - говорится в сообщении.

Новый парк расположен у Клязьминского водохранилища, в историческом живописном месте города, возле усадьбы Кузнецовых, постройки XIX века.

Жители Долгопрудного ждали появления этого парка. Поэтому на церемонии открытия собралось много народу, несмотря на рабочую пятницу. Народные масленичные гуляния, песни, хороводы, различные развлекательные программы, чай, традиционные блины, - все это было в программе открытия парка.

Он занимает площадь 6 гектаров. В честь юбилея города в прошлом году здесь посадили 60 яблонь. Благоустроены спортивные и детские площадки, зона для загара, территория для массовых мероприятий и зона для барбекю. В парке обустроены прогулочные дорожки, велодорожки, есть парковка.

«Этот парк – подарок не только жителям, но и гостям нашего города. Там, где раньше была заброшенная территория, теперь создана прекрасная зона отдыха для всей семьи», - отметил глава города Олег Троицкий.

Строительство этой зоны отдыха на улице Парковой началось в сентябре 2017 года. Работы велись в рамках благоустройства территории Клязьминского водохранилища. Согласно проекту, здесь созданы не только новые, современные зоны отдыха, но максимально воссоздан исторический облик тех мест.

Всероссийский зимний фестиваль городской среды «Выходи гулять!» проходит в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды. В парках, скверах, дворах, на площадях и набережных, обустроенных в 2017 году, проходят ярмарки, спортивные турниры и дни здоровья, семейные викторины и фестивали еды, традиционные национальные забавы, парады Дедов морозов и велозаезды снегурочек.